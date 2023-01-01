В Тюменской области продолжится работа по созданию молодежных пространств

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

В Тюменской области продолжится работа по созданию молодежных пространств, где можно найти занятие по душе и принести пользу обществу. Сейчас в областном центре работают региональный Студцентр, мультицентры "Контора пароходства" и "Моя территория", театральный центр "Космос" и другие площадки. В перспективе подобные пространства появятся и в сельских территориях.

Об этом на встрече с членами регионального Студенческого совета 25 января сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что в регионе есть достаточно возможностей для того, чтобы молодые люди могли раскрыть свой потенциал в науке, творчестве, спорте и других сферах.

Александр Моор познакомился с вновь избранным составом Студенческого совета Тюменской области и отметил, что для ребят работа в организации – это точка роста и развития.

"Те, кто за вас проголосовал, ждут позитивных перемен. Это доверие нужно оправдать. Будьте смелыми, не бойтесь предлагать самые нестандартные идеи. Желаю вам успехов и интересных проектов. Мы поможем", – обратился губернатор к активистам. Он также вручил благодарственные письма наиболее активным членам Студсовета-2022.

Председатель Студенческого совета Тюменской области Динара Канаева рассказала об итогах работы за 2022 год. Главным результатом, по ее словам, стал выход показателей на допандемийный уровень. Так, в 587 мероприятиях приняли участие 10 тыс. человек. Участниками региональных студенческих проектов стали 6 тыс. молодых людей.

Наиболее значимыми мероприятиями 2022 года стали областной студенческий форум, "Кампус 2.0:ВОбщаге", конкурс управленцев "Лидеры 72", региональный этап премии "Студент года – 2022" и областное посвящение в первокурсники.

В рамках встречи состоялась также презентация результатов исследования студенческой среды Тюменской области, которое началось в 2021 году. В 2022 году по поручению губернатора активисты продолжили исследовательскую работу, уделив особое внимание трем сферам студенческой жизни – финансам, карьере и жилищным условиям.

Участниками проекта стали более 4,1 тыс. студентов из 13 муниципалитетов региона. По данным исследователей, учебу с работой совмещают около 21 % студентов, предпринимательской деятельностью занимаются 8,5 % участников опроса, работать по специальности после завершения образования намерены 53 % студентов. Большинство участников исследования также отметили, что с надеждой ждут строительства Тюменского межвузовского кампуса.

Александр Моор подчеркнул, что авторы исследования провели серьезную работу по выявлению проблемных точек в развитии студенческой среды. Он поручил направить полученную информацию в профильные органы власти для использования в работе.

Евгений Бабенко