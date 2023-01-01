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Застройщик приступил к проектированию первого арендного дома в Тюмени

Экономика, 10:13 26 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Застройщик "Звезда" приступил к проектированию первого арендного дома в Тюмени. Участок, на котором планируется разместить объект, расположен на ул. Береговой областного центра. В ходе разработки проекта количество квартир с отделкой и мебелью в арендном доме увеличат со 184 до 215.

"В данный момент идет подготовка документации для передачи земельного участка застройщику, что стало возможным благодаря принятию в Тюменской области соответствующих поправок в законодательство", - рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ корреспонденту "Тюменской линии".

Вместе с тем в институте развития ДОМ.РФ подчеркнули поддержку, которую оказывает правительство региона в реализации пилотного проекта арендного дома. Так, 3 декабря 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал областной закон, который позволяет передать земельные участки без торгов под строительство арендного жилья. Это упрощает процедуру их получения и снижает ставку аренды для конечного арендатора за счет уменьшения себестоимости. Дополнительно в регионе действует льгота по налогу на имущество организаций, которые осуществляют деятельность по сдаче квартир в аренду.

Итоговые параметры дома будут известны после согласования сторонами. В пресс-службе института развития также отметили, что передача ДОМ.РФ готовых к проживанию квартир со стороны застройщика планируется в начале 2026 года.

Напомним, что соглашение о предварительном согласовании сроков реализации проекта строительства арендного дома правительство Тюменской области, ДОМ.РФ и застройщик "Звезда" подписали на форуме "Среда для жизни" в августе 2022 года.

Оксана Корнеенкова

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# аренда жилья , дом , застройщики , рф

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