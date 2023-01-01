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Жительница Тюменской области за покупки по чужой карте получила условный срок

Происшествия, 17:46 26 января 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полтора года условного лишения свободы получила жительница Сладковского района за покупки по чужой банковской карте, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов известно, что женщина нашла на улице банковскую карту. С ней она пошла по магазинам, где приобрела настойку, пачку сигарет, чай и две банки кофе. Позже она купила печенье, сахар, курицу и другие продукты. Вскоре карта была заблокирована. Ущерб составил более 2 тыс. 500 рублей.

В суде женщина вину признала и пояснила, что в последнем магазине продавец увидела на банковской карте чужое имя и фамилию, вместе с кассиром, стали требовать, чтобы она оставила данную карту в магазине и не пользовалась ею, так как они знают владелицу.

Материальный ущерб, причиненный хозяйке карты, подсудимая полностью возместила. Потерпевшая пояснила, что претензий к обвиняемой не имеет и просила не наказывать ее строго.

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# кража , суд

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