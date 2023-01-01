Юные геологи Тюмени изучили возможности лаборатории центра НОВАТЭК

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Воспитанники клуба "Юный геолог" посетили лабораторно–исследовательский центр ООО "Новатэк НТЦ". Специалисты центра рассказали о работе, которую они проводят по изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, сообщает региональное инвестиционное агентство.

"Мы организуем и проводим экскурсии для тех ребят, кто уже профессионально ориентирован и понимает, чем будет заниматься дальше. Сегодня с участниками клуба юных геологов мы практически разговаривали на одном языке", - говорит директор лабораторно-исследовательского центра "Новатэк НТЦ" Александр Нестеренко.

Клуб "Юный геолог" - единственное специализированное детско-юношеское геологическое объединение в Тюменской области, занимающееся опережающим образованием школьников по всему комплексу геологических наук.

"Для учащихся 5-6 классов мы разработали интенсивную программу углубленного изучения с организацией экскурсий, экспедиций, работы в полевых и лабораторных условиях. Это позволяет вырастить высококонкурентных специалистов отрасли, которые будут востребованы на рынке труда нефтегазовых холдингов и нефтесервисных компаний", - сказал руководитель клуба "Юный геолог" Павел Смирнов.

Напомним, первую очередь лабораторно-исследовательского центра "Новатэк НТЦ" в мае 2022 года открыли губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления компании Леонид Михельсон. Центр общей площадью 13 тыс. кв. метров включает лаборатории по керну, флюидам, буровым растворам, другое.

Благодаря инвестиционному проекту уже создано 200 рабочих мест.

На сегодняшний день компания ведет строительство второго этапа инвестиционного проекта – административно-офисного здания, где будут располагаться Центры сопровождения бурения, обработки данных и учебный.

Проект находится на сопровождении Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".