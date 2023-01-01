Тюменские фанаты хоккея увидят Кубок Гагарина 5 февраля
фотоагентство Континентальной хоккейной лиги
Легендарный трофей российского хоккея — Кубок Гагарина — привезут в Тюмень 5 февраля. Увидеть его можно будет в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) с 11 часов до 13 часов 30 минут.
Трофей изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.
Символ победы привезут Континентальная хоккейная лига и компания "Ростелеком".