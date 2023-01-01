Тюменская компания изготавливает мебель специально для застройщиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мебелью от местного производителя - компании "Мебель ГРУПП" - обставляют квартиры в новых домах некоторые застройщики Тюмени. Продукция на строительном рынке востребованная, поскольку покупательский спрос постепенно смещается в сторону меблированных под ключ квартир.

В этот проект компания зашла в 2015 году. Первым поступил заказ от застройщика "Партнер-Строй", рассказала корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор "Мебель ГРУПП" Ирина Ачинович.

"Первый раз мы изготовили мебель для 30 квартир, постепенно вышли на объем в 170 квартир. Эти объемы по силам нашей компании: весь производственный цикл выстроен так, что мы можем производить и серийную мебель, и индивидуальную, а также очень быстро перестраиваться под запрос рынка. Застройщики нам доверяют, потому что мы производим все в срок", - говорит она.

Со временем комплексный подход и качество тюменской продукции оценили и другие строительные компании Тюменской области. Сейчас "Мебель ГРУПП" ведет переговоры с несколькими застройщиками, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Мебельная компания расширила действующую промплощадку. Презентация нового цеха по изготовлению фасадов прошла 31 января. На очереди – строительство еще одного, где будут изготавливать модульную мебель, ориентированную на розницу. Планируемый объем инвестиций - более 74,1 млн рублей, из них 10 млн рублей – займ, предоставленный фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Оксана Корнеенкова