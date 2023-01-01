В Тюменской области выручка продавцов на рынках и ярмарках за год увеличилась на 43 процента

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 43% заработали больше предприниматели на рынках и ярмарках Тюменской области в декабре 2022 года, чем за тот же месяц годом ранее.

В денежном выражении разница составляет более 161,8 млн рублей, сообщили в региональной налоговой службе.

При этом, в декабре 2022 года до 707 увеличилось количество предпринимателей, которые работают в 982 торговых точках. Всего в регионе организовано 19 рынков и ярмарок, уточнили в ведомстве.

Оксана Корнеенкова