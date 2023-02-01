  • 1 февраля 20231.02.2023среда
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Тюменской области воспользовались услугами на 130,8 млрд рублей в 2022 году

Экономика, 17:08 01 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

130,8 млрд рублей составляет объем платных услуг, которыми воспользовались жители Тюменской области за 11 месяцев 2022 года. Большая часть из них – 25,1 % – приходится на транспорт, сообщает Тюменьстат.

Коммунальные услуги в общем объеме составляют 16,9%, телекоммуникационные - 12%.

При этом, как отмечает ведомство, по сравнению с показателями 2021 года, на 47 % увеличился объем услуг туристических агентств и туроператоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменьстат , услуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 01.02.2023В Тюменской области создадут туристический кластер с термами в районе "Жемчужины Сибири"
17:08 01.02.2023Жители Тюменской области воспользовались услугами на 130,8 млрд рублей в 2022 году
16:30 01.02.2023Тюменский ремонтно-механический завод в 2022 году изготовил продукции на 2,8 млрд рублей
16:13 01.02.2023Совет Федерации предложил ввести мораторий на 44-ФЗ о госзакупках до конца СВО