Жители Тюменской области воспользовались услугами на 130,8 млрд рублей в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

130,8 млрд рублей составляет объем платных услуг, которыми воспользовались жители Тюменской области за 11 месяцев 2022 года. Большая часть из них – 25,1 % – приходится на транспорт, сообщает Тюменьстат.

Коммунальные услуги в общем объеме составляют 16,9%, телекоммуникационные - 12%.

При этом, как отмечает ведомство, по сравнению с показателями 2021 года, на 47 % увеличился объем услуг туристических агентств и туроператоров.