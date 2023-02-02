Более 122 миллионов рублей задолженности по зарплате выплачено в Тюменской области в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 122 млн рублей задолженности по зарплате выплачено сотрудникам предприятий Тюменской области в 2022 году в результате прокурорского вмешательства. Также защищены права 1,9 тыс. работников, полностью зарплатная задолженность погашена в 12 организациях региона, сообщает прокуратура Тюменской области.

"При выявлении нарушений прокуроры активно применяли комплекс мер реагирования, вплоть до уголовного преследования виновных лиц. Внесено 680 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 348 лиц, возбуждено 12 уголовных дел", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в суды было направлено 960 исковых заявлений на сумму 55 млн рублей.