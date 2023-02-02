  • 2 февраля 20232.02.2023четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Четыре улицы построят в Тюмени в 2023 году по федеральной программе "Стимул"

Экономика, 17:09 02 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре новые улицы построят в Тюмени по программе "Стимул" в 2023 году. Они будут находиться в квартале ул. Алебашевская – ул. Дружбы – ул. Мельникайте – р. Тура.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, всего дорожникам предстоит уложить 1,74 км полотна.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени ведёт подготовку документации для объявления аукциона на поиск подрядной организации.

В декабре 2022 года правительство Тюменской области заключило соглашение с Минстроем России, по которому федеральный бюджет выделил субсидию на строительство новых улиц. В ответ регион взял на себя обязательства ввести в районах "Алебашево" и "Ново-Патрушева" не менее семи многоквартирных домов общей площадью более 90 тыс. кв. метров.

В 2022 году по программе "Стимул" в Тюмени построили три улицы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУС Тюменской области , строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 02.02.2023Четыре улицы построят в Тюмени в 2023 году по федеральной программе "Стимул"
16:03 02.02.2023Центры обработки данных построят в Тюменской области инвесторы
15:41 02.02.2023В Тюмени планируют увеличить бесплатный период платных парковок
15:19 02.02.2023Владимир Якушев: в Тюменской области заменят 134 км инженерных сетей