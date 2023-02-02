Четыре улицы построят в Тюмени в 2023 году по федеральной программе "Стимул"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре новые улицы построят в Тюмени по программе "Стимул" в 2023 году. Они будут находиться в квартале ул. Алебашевская – ул. Дружбы – ул. Мельникайте – р. Тура.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, всего дорожникам предстоит уложить 1,74 км полотна.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени ведёт подготовку документации для объявления аукциона на поиск подрядной организации.

В декабре 2022 года правительство Тюменской области заключило соглашение с Минстроем России, по которому федеральный бюджет выделил субсидию на строительство новых улиц. В ответ регион взял на себя обязательства ввести в районах "Алебашево" и "Ново-Патрушева" не менее семи многоквартирных домов общей площадью более 90 тыс. кв. метров.

В 2022 году по программе "Стимул" в Тюмени построили три улицы.