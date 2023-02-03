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Около 140 человек примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени

Спорт, 08:17 03 февраля 2023

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 140 человек из 20 команд выступят на соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени 4 февраля. Мероприятия откроет очередную спартакиаду органов местного самоуправления и муниципальных учреждений областной столицы, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Лыжники выступят в свободном стиле передвижения. Победитель определится по наибольшей сумме очков, набранных пятью участниками команды. Добавим, это первый вид состязаний в рамках XXV спартакиады. Впереди участникам предстоит преодолеть испытания еще по 11 видам. Завершится спартакиада в декабре 2023 года хоккеем в валенках и общекомандным награждением.

Соревнования пройдут на территории лыжной базы спортивной школы № 2 4 февраля. Начало - в 10 часов.

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# лыжи , спартакиада

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