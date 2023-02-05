В Тюменской области на "Лыжню России-2023" выйдут 8 тысяч человек

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 8 тыс. жителей Тюменской области выйдут на старт 41-й открытой Всероссийской массовой гонки "Лыжня России – 2023".

Мероприятие пройдет 11 февраля в четырех муниципалитетах, старт запланирован на 12 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Прием заявок на участие пройдет с 6 по 10 февраля с 10 до 17 часов.

В Тюмени заявки примут в МАУ ТГМЦ (50 лет Октября, 46, 8 (3452) 517-958, tgmc@bk.ru), в Тобольске – в ДЮСШ №2 (пер. Рощинский, 69, 8 (3456) 252-045, sport_tobolsk@mail.ru), в Ишиме – в спортшколе (ул. М. Горького, 122, 8 (34551) 5-23-32, sdusshorishim@yandex.ru), в п. Боровский в ЦФСР ТМР (ул. Трактовая, 2а, 8(3452) 283-874, dushtum@yandex.ru).

В областном центре на старт участники выйдут на трех площадках: на стадионе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2), в парке имени Гагарина, на лыжной базе спортивной школы №2 (ул. Широтная, 263 корпус 1). С 10 часов можно будет сдать нормативы ГТО по "Бегу на лыжах".

В Тобольске площадкой "Лыжни России – 2023" станет стадион "Тобол" (пер. Рощинский, 69), в Ишиме - автодром ВОА "Автомобилист" на улице Гончарной, в Боровском – ЦФСР ТМР (ул. Трактовая, 2а).