Более 12 тысяч платежных карт выпустил Тюменский филиал Россельхозбанка в 2022 году

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

Жители Тюменской области стали обладателями более 12 тыс. платежных карт Россельхозбанка в 2022 году. Из них 45% приходится на долю карт платежной системы МИР. Карты UnionPay составили 15% от эмиссии за отчетный период. Активнее всего тюменцы пользуются картой СВОЯ.

Карту СВОЯ можно выпустить бесплатно. Основным ее преимуществом является возможность выбора одной из двух опций – "Кешбэк на все" и "Выбери свой кешбэк". В рамках опции "Кешбэк на все" на бонусный счет клиента начисляется кешбэк до 4% от суммы покупок по карте. А при подключении опции "Выбери свой кешбэк" клиент будет получать до 15% кэшбэка по операциям в одной из категорий на выбор клиента. Единовременно на одной карте может быть подключена только одна опция.

"Жители региона активно пользуются банковскими картами, так как они являются удобным инструментом оплаты товаров и услуг. При этом Россельхозбанк предлагает клиентам привлекательные условия обслуживания как кредитных, так и дебетовых карт, широкую линейку карточных продуктов и кешбэк при подключении отдельных опций. Банк заинтересован в развитии карточного бизнеса и наш филиал активно работает в этом направлении", — резюмировал директор Тюменского филиала Михаил Стебихов.