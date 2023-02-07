Телефонные мошенники украли у тюменки 200 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей украли у тюменки 1937 г.р. телефонные мошенники. Полицейские задержали преступника, который представился курьером и забрал у пенсионерки деньги. Им оказался студент одного из тюменских вузов 2002 г.р., сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая назвалась её дочерью и попросила помощи. Затем к разговору подключился мужчина, который представился следователем и заявил, что ее родственница стала виновницей ДТП. Для смягчения наказания преступник потребовал собрать определенную сумму денег, необходимую для покупки дорогостоящих препаратов пострадавшей.

Тюменка собрала все накопленные сбережения и передала приехавшему за ними молодому курьеру. На следующий день пенсионерка связалась с зятем и узнала, что дочь в порядке и не попадала в ДТП.

Полицейские установили личность курьера и задержали его. Молодой человек рассказал, что получил работу через один из мессенджеров. Наниматель объяснил, что требуется от молодого человека и пообещал щедрое вознаграждение. Позже с задержанным снова связались, назвали адрес, где необходимо забрать деньги. Злоумышленник по указанному адресу забрал у пенсионерки 200 тыс. рублей.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.