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Три домашних матча сыграют баскетболисты "ТИУ-Гвардия"

Спорт, 12:48 10 февраля 2023

ГАУ ТО ОСШОР | Фото: ГАУ ТО ОСШОР

Три домашних матча проведет команда "ТИУ-Гвардия" на базе Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38) с 10 по 12 февраля. С ней сыграют команды из Екатеринбурга, Челябинской и Белгородской областей и сборные Красноярского и Пермского краев.

Участие примут юноши не старше 25 лет.

10 февраля в 19 часов тюменцы сыграют с представителями Челябинской области, 11 февраля в 18 часов пройдет игра с командой Белгородской области, 12 февраля в 14 часов состоится матч с "ПАРМА-КОР" из Пермского края.

Состязания проводятся в третьем раунде чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе "Студенческая лига РЖД" среди мужских команд этапа Challenge С, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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