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Два грубых нарушения ПДД выявлено в ходе сплошной проверки на трезвость в Тюмени

Происшествия, 09:58 11 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два грубых нарушения ПДД выявлено во время сплошной проверки водителей на трезвость на 9-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский 10 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

27-летний тюменец управлял автомобилем Ford, не имея водительских прав. Он отстранен от участия в дорожном движении.

Другой 22-летний житель города на автомобиле Hyundai повез коллег с работы в поселок Боровский. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. На тюменца составлен административный материал.

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# алкогольное опьянение , Госавтоинспекция Тюменской области

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