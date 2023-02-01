Два грубых нарушения ПДД выявлено в ходе сплошной проверки на трезвость в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два грубых нарушения ПДД выявлено во время сплошной проверки водителей на трезвость на 9-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский 10 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

27-летний тюменец управлял автомобилем Ford, не имея водительских прав. Он отстранен от участия в дорожном движении.

Другой 22-летний житель города на автомобиле Hyundai повез коллег с работы в поселок Боровский. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. На тюменца составлен административный материал.