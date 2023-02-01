В Каире представили экономический потенциал Тюменской области

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Экономический потенциал Тюменской области представили в Каире. Презентацию для представителей деловых и бизнес-кругов Египта провел заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, сообщает информационный центр правительства региона.

"Мы динамично работали с представителями Египта в прошлом году: провели переговоры на Питерском экономическом форуме, на нашем нефтегазовом. Сегодня я рад больше рассказать о Тюменской области, о ее значении в масштабах России, о перспективах. Бизнес совместно может укрепить себя новыми интеллектуальными продуктами, которые есть и с той, и с другой стороны", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Тюменская делегация, в которую вошли представители инвестиционного блока Тюменской области и шесть предприятий, проведут серию встреч с представителями министерств Арабской Республики Египет, b2b переговоры. Также запланировано посещение крупнейшего нефтегазового и энергетического шоу Египта, Северной Африки и Средиземноморья - международной выставки Egypt Petroleum Show.

Бизнес-партнеры из дружественного государства проявили заинтересованность в тюменских IT-технологиях, лесе и пиломатериалах, высокотехнологичном оборудовании. Их представляют компании "Ойл Тэк", "Неомаш", "Сиббурмаш", "Интех", "Тюмень прибор" и "СГТ".

Видео информационного центра правительства Тюменской области.