Жительницу Тюменской области приговорили к году условно за ложный донос

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Сорокинского района привлечена к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Женщина рассказала правоохранителям, что ее муж снимает деньги с ее кредитной карты, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В дежурную часть отделения полиции № 5 МО МВД России "Ишимский" жительница Сорокинского района обратилась 17 августа 2022 года. Информация, которую она сообщила, не подтвердилась. Об уголовной ответственности за ложный донос женщина была предупреждена, но стояла на своем.

На суде она признала вину. Ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Известно, что ранее жительница Сорокинского района не была судима. По месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Суд назначил женщине условное наказание в виде лишения свободы на один год.