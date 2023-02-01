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В Тюменской области строятся 311 многоквартирных домов площадью 3,4 млн "квадратов"

Экономика, 12:36 16 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

311 многоквартирных домов площадью 3,4 млн кв. м строятся в Тюменской области. Их возводят 110 крупных застройщиков, сообщил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов на совещании с членами Общественного совета.

Встреча была посвящена обсуждению темпов ввода жилья в регионе и задач национального проекта "Жильё и городская среда".

"В 2022 году в Тюменской области ведено в эксплуатацию более 2 миллионов 200 тысяч квадратных метров жилья. В расчёте на одного жителя регион в последние пять лет занимает уверенную первую позицию среди регионов Уральского федерального округа. В этом году по данному показателю мы вышли на третье место в Российской Федерации", - подчеркнул Павел Перевалов.

Он также отметил, что в прошлом году было выдано 181 разрешение на строительство многоквартирных домов общей площадью 1,7 млн кв. м.

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# национальный проект Жилье и городская среда , Павел Перевалов , строительство

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