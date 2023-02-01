Мошенникам из Челябинской области вынесли приговор в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четырех жителей Челябинской области приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за мошенничество в отношении пенсионеров. Обманным путем преступники украли 3 млн рублей у 19 пенсионеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В суде установили, что с октября по декабрь 2020 года обвиняемые, действуя разным составом, похитили деньги у пожилых людей. Они звонили потерпевшим и сообщали ложную информацию о том, что их близкие родственники совершили ДТП со смертельным исходом. Требовали передать деньги для избавления родственника к ответственности. Пожилые люди, не подозревая обмана, передавали деньги курьеру-соучастнику.

Ленинский районный суд Тюмени приговорил виновных к 3 годам 3 месяцам; 4 годам; 6 годам 8 месяцам и 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил заявленные иски потерпевших на сумму более 2,2 млн рублей, которую осужденным предстоит возместить солидарно.