Александр Моор встретился с тюменскими волонтерами в Краснодоне

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Тюменские волонтеры, которые работают в Краснодоне, помогают менять к лучшему жизнь наших соотечественников, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона встретился с земляками-добровольцами во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику.

"В июне прошлого года Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. И сразу ко мне стали поступать обращения от людей, которые хотели бы поехать добровольцами, помогать восстанавливать и налаживать жизнь в ЛНР", - рассказал Александр Моор в своем телеграм-канале.

За эти восемь месяцев через "краснодонскую вахту" прошло много земляков: строители, инженеры, педагоги, тренеры, врачи, волонтеры, занимающиеся гуманитарными программами, и представители других профессий, отметил губернатор.

Тюменцы возвращают в дома тепло, чтобы дети могли в квартире ходить без теплой одежды, тюменцы возвращают в дома воду, тюменцы заменяют тренеров, ушедших защищать с оружием в руках родной дом, тюменцы обследуют и помогают лечить детей и взрослых, людей, которым годами была недоступна практически никакая современная медицинская помощь, отметил глава региона.

"Много разговаривал с краснодонцами и с работающими здесь тюменцами. И, знаете, уверен, что мы не только даём, но и не меньше получаем от проектов в Краснодоне. Мы многому учимся у наших соотечественников. Учимся ценить и дорожить друг другом, беречь близких, любить и защищать своё Отечество!", - подчеркнул Александр Моор.

В ходе рабочей поездки в ЛНР Александр Моор встретился с нашими землякам, участвующим в специальной военной операции, а также осмотрел социальные объекты Краснодона, восстановлением которых занимаются тюменские специалисты.

Евгений Бабенко