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Сельхозтоваропроизводители Тюменской области создали отраслевое объединение

Экономика, 18:45 20 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отраслевое объединение создали сельхозтоваропроизводители Тюменской области. Новая структура при Торгово-промышленной палате объединит аграриев региона для централизованного решения насущных вопросов. Рабочая встреча с представителями аграрного бизнеса "АПК - точка роста региона" прошло в "Техно-центре" 20 февраля.

Открывая обсуждение, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов отметил, что в лице отраслевого объединения аграрии получают экспертную поддержку и успешные практики, в том числе и по продвижению продукции на рынках.

"Совсем недавно мы готовили информацию о том, как отрасль себя демонстрирует в пятилетней ретроспективе, включая результаты 2022 года. Могу отметить, что за этот период индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 122 процента. Безусловно, в этом вклад хозяйствующих субъектов, подготовка кадров - грамотных специалистов, работа по исполнительно-законодательной базе, поддержка", - подчеркнул директор департамента.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он выразил уверенность, что опыт, который наработан Торгово-промышленной палатой в части взаимодействия с промышленниками будет востребован и на новой площадке. А подходы и практики позволят достигать еще более значимых результатов.

Президент Союза "Торгово-промышленная плата Тюменской области" Ольга Езикеева рассказала, что уже действуют семь комитетов. У новой структуры несколько задач, в том числе продвижение вопросов законодательного характера как на региональном, так и федеральном уровнях.

"Сейчас есть вопрос по запасным частям, технике, оборудованию. Поняв потребности бизнеса, можно будет помочь организовать поставки. И ещё одно направление - это региональные, федеральные и зарубежные продажи. У нас есть инструменты, которые содействуют этому", - пояснила руководитель.

В качестве примера она привела павильоны Российского экспортного центра, которые действуют в дружественных государствах. Тюменские продукты могут занять в них весомою долю. И это еще один вектор деятельности комитета.

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Отметим, что в рабочей встрече участвовали более 40 руководителей агропредприятий и предпринимателей региона. Восемь компаний стали участниками Торгово-промышленной палаты. Им вручили членские билеты. Также все присутствующие могли попробовать современный формат традиционных тюменских напитков из иван-чая с тюменскими ягодами.

Оксана Корнеенкова

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# АПК , Владимир Чейметов , сельхозтоваропроизводители , ТПП ТО

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