Тюменские компании устроили пробные спуски на самодельных санях

| Фото: сообщество "База отдыха "Кулига-парк" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "База отдыха "Кулига-парк" во ВКонтакте (архив)

Пробные спуски участников масштабного конкурса "Санный день", который пройдет на базе отдыха "Кулига-парк" в Тюмени 26 февраля, состоялись 20-21 февраля.

Как отмечают организаторы, на данный момент зарегистрированы десять коллективов, которые спустятся с горы на самодельных санях.

Среди участников — представители компании "Росводоканал Тюмень". Свои сани коммунальщики создавали около месяца. 21 февраля пятеро сотрудников предприятия впервые спустились с горы и испытали непередаваемые эмоции.

"Это было космически круто! С нетерпением ждем воскресенья. Над проектом и дизайном работали совместно. Пережили много эмоций и споров при изготовлении нашего "санного болида". Иногда, казалось, что опускаются руки, но мы подбадривали друг друга и объединялись, чтобы продолжить общее дело. В итоге нам удалось воплотить в жизнь наш проект – красавцы в корпоративных цветах "Росводоканала" размером 2,9 на 1,2 метра получились именно такими, какими мы и планировали", — поделилась впечатлениями председатель совета молодых специалистов "Росводоканал Тюмень" Наталия Пономарева.

Конструкция саней держится на водопроводных трубах. Этот прочный материал обеспечивает безопасность пилотов.

Напомним, представители крупных тюменских компаний начнут соревноваться на самодельных санях на базе отдыха "Кулига-парк" 26 февраля в 15 часов. Его организуют в Тюмени четвертый раз. Каждый год определяют тройку победителей. К участию в конкурсе приглашают исключительно местные компании, поскольку производство самодельных саней требует определенных знаний. Важно, чтобы они были безопасны.

Посетить событие смогут все желающие. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. Отметим, в этот же день в "Кулига-парке" пройдет Масленица, в программе — большое шоу, театрализованное представление, конкурсы, розыгрыши.

Инна Пахомова