Падевый мед из Тюменской области конкурирует с продукцией башкирских и алтайских пасек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Падевый мед из Тюменской области конкурирует с продукцией башкирских и алтайских пасек. Более того, этот уникальный продукт производят пчелы всего в двух уголках мира – в нашем регионе и в Средиземноморье. Об этом рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" владелец пасеки в Тюменском районе Андрей Панышев.

"Наша сильная сторона – это сегмент меда с дикоросов. Более того, у нас есть уникальные позиции. В том объеме, в котором мы производим, их тяжело получить в других регионах. К примеру, падевый мед с хвои. Он даже не нектарного происхождения. Падь – это сахаристые выделения на поверхности иголок и листьев. Широко известная медвяная роса, которая образуется при большом перепаде дневной и ночной температуры. Сама местность – поймы рек Пышмы, Туры, Тобола, обширные тарманские болота, леса способствует этому", - пояснил пасечник.

Падевый мед от цветочного отличает богатая минерализация по магнию, калию и другим микроэлементам.

"Это мед для сердца, сосудов, мышечной ткани. Это фишка нашего меда. В таком товарном количестве пади не производят нигде больше, за исключением средиземноморского побережья, где его собирают с ливанских кедров", - уточнил Андрей Панышев.

| Фото: пасека Панышевых | Фото: пасека Панышевых

По его словам, в прошлом году за сезон собрали более 5 т меда. На пасеке разводят пчел породы карника. Уже насчитывается около 200 семей. Их поставляют на пасеки других регионов. Пчел тюменской селекции покупают, как местные местные пчеловоды, так и из городов Уральского федерального округа. В этом году стали поступать заказы из Омска, Тулы, Подмосковья, Башкирии, Амурской области. География поставок растет год от года, подчеркнул пасечник.

Оксана Корнеенкова