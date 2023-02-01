На реконструкцию международного аэропорта Рощино в Тюмени направят почти 14 миллиардов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выполнением работ по реконструкции международного аэропорта Рощино в Тюмени займется ООО "ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ", зарегистрированное в Нижегородской области. Компания определена по итогам конкурсного отбора 21 февраля. Сумма договора составляет 13 млрд 999 млн 997 тыс. 676 рублей, сообщает аэропорт.

В ходе реконструкции площадь нового терминала увеличится до 46 тыс. кв. метров. Сейчас она - 27 тыс. кв. метров. Это позволит увеличить пропускную способность до 1 тыс. 900 пассажиров в час. Общий годовой объем - до 3 млн 800 тыс. пассажиров.

аэропорт Рощино после реконструкции | Фото: t.me/tjmtyumen аэропорт Рощино после реконструкции | Фото: t.me/tjmtyumen

"Одним из условий технического задания подрядчику является осуществление поэтапной реконструкции в условиях действующей работы аэровокзала. Для организации строительства определена поэтапная реконструкция существующего здания, включающая в себя три этапа. По договору с генеральной подрядной организацией работы предполагается завершить в 2027 году", - рассказали в воздушной гавани.

Новый терминал оснастят семью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа. Помимо здания аэровокзала пройдет реконструкция привокзальной площади, перрона, а также инженерных сетей зданий и сооружений.