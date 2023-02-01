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Тюменец скрутил фары с припаркованного во дворе автомобиля

Происшествия, 11:42 24 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже запчастей от автомобиля задержали полицейские в Тюмени. Молодой человек скрутил фары с отечественного автомобиля во дворе по ул. Широтной, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сумма ущерба, причиненного владельцу автомобиля, составила 3 тыс. рублей. Тюменца 2004 года рождения доставили его в отдел полиции. Похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , уголовное дело

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