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ФК "Тюмень" подписал контракт с центральным защитником Даниилом Маругиным

Спорт, 13:48 24 февраля 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Контракт с 24-летним центральным защитником Даниилом Маругиным подписал футбольный клуб "Тюмень", сообщает пресс-лужба команды. Ранее спортсмен уже играл с вратарем "Тюмени". Он будет выступать за сибирскую команду под № 93.

На профессиональном уровне Даниил Маругин до этого выступал за краснодарские "Кубань-2" и "Кубань", "Муром" и "Тверь", где работал, в том числе, под руководством известных наставников Артема Горлова и Дана Петреску.

В молодежке "Кубани" он тренировался у Игоря Осинькина, в "Муроме" футболист играл вместе с нынешним вратарем "Тюмени" Егором Любаковым.

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