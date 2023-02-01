ФК "Тюмень" подписал контракт с центральным защитником Даниилом Маругиным

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Контракт с 24-летним центральным защитником Даниилом Маругиным подписал футбольный клуб "Тюмень", сообщает пресс-лужба команды. Ранее спортсмен уже играл с вратарем "Тюмени". Он будет выступать за сибирскую команду под № 93.

На профессиональном уровне Даниил Маругин до этого выступал за краснодарские "Кубань-2" и "Кубань", "Муром" и "Тверь", где работал, в том числе, под руководством известных наставников Артема Горлова и Дана Петреску.

В молодежке "Кубани" он тренировался у Игоря Осинькина, в "Муроме" футболист играл вместе с нынешним вратарем "Тюмени" Егором Любаковым.