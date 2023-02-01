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Со счетом 2:6 тюменский "Рубин" сыграл с "Челметом"

Спорт, 10:55 26 февраля 2023

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Уверенной победой со счетом 2:6 завершился в Челябинске третий матч серии между "Рубином" и местным "Челметом" в рамках борьбы в 1/8 Кубка Петрова.

Хозяева контролировали игру первые минуты, а затем пропустили две шайбы. После перерыва тюменцы реализовали большинство. На 23-й минуте все же хозяевам удалось распечатать Алексея Щетилина.

"Рубин" в течение тридцати трех секунд убил интригу в матче, дважды забив – 1:5. После пятой пропущенной шайбы Кирилла Устименко в воротах заменил Вячеслав Бутеец.

А когда челябинцы выбежали спасаться вшестером и получили две минуты штрафа, гости в третий раз за период реализовали численное превосходство – 1:6. Перед перерывом хозяева ответили тем же – в формате "пять на четыре" забил Андрей Ерофеев. 2:6.

В третьем периоде голов не было. Счет в серии становится 3:0 в пользу тюменцев. "Забили много голов, хорошо работало большинство. Это еще не все: впереди один матч, который нам нужно обязательно выиграть", - рассказал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.

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