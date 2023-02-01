Тюменец украл у знакомой золотое кольцо и серьги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже ювелирных изделий задержали полицейские в Тюмени. Общая сумма ущерба составила 40 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением о краже в правоохранительные обратилась местная жительница 1981 года рождения. Женщина рассказала, что из ее квартиры на пропали золотые украшения.

Сотрудники уголовного розыска задержали безработного 18-летнего приятеля потерпевшей и доставили его в отдел полиции. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что в день преступления находился в гостях у знакомой.

В ходе распития спиртного хозяйка квартиры ушла в другую комнату, а гость обратил внимание на шкаф, в котором лежала шкатулка. Обнаружив в ней золотое кольцо и серьги, злоумышленник решил присвоить их себе. Украшения он сдал в ломбард за 7 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до дух лет.