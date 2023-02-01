36 уличных камер поставило в Свердловскую область ялуторовское предприятие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый заказ – 36 уличных камер - поставило в Свердловскую область ялуторовское предприятие "Центр технологических объединений", выпускающее современные цифровые системы видеонаблюдения. К сборке видеокамер в центре приступили в конце 2022 года.

Об этом губернатору Тюменской области Александру Моору доложил председатель "НПП "Центр технологических объединений" Дмитрий Путилов.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры с заказчиками из тюменского региона. На предприятии трудятся пять человек. Потенциально готовы выпускать до 150 изделий в месяц и увеличить количество рабочих мест до двадцати.

"Ялуторовское предприятие – один из примеров того, как пошли в дело местные инвестиции", - прокомментировал глава региона итоги рабочей поездки в муниципалитет.

Важное направление развития предприятия – передача и хранение данных на территории России с использованием собственного программного обеспечения "Декабрист". Предприниматели намерены завершить разработку к марту и брендировать новый программный продукт в Ялуторовске.

Инвесторы вложили в создание производства 15 млн рублей собственных средств. Проект реализуется на базе компании "Ялуторовскагропромэнерго", которая производит современное электрощитовое оборудование, а также металлические утепленные и противопожарные двери и телекоммуникационные шкафы. По мнению генерального директора компании Азамата Копина, при строительстве различных объектов в Тюменской области необходимо шире использовать оборудование и материалы местного производства, тем более что цены на них вполне конкурентоспособны.

"Молодые ребята, у которых горят глаза, которые хорошо разбираются в своем деле, не пугаясь сложностей и конкуренции, с нуля наладили новое для региона высокотехнологичное производство. Главное – они разрабатывают свой IT-продукт и стремятся выйти на более широкий рынок. Такие инвестпроекты мы будем поддерживать, помогать в развитии", – отметил Александр Моор.

Губернатор напомнил, что в 2021 и 2022 годах в Тюменской области был реализован очень важный для региона проект "Акселератор муниципальных инвестиционных команд". Представители администраций городов и районов и местные предприниматели вместе с наставниками из числа состоявшихся бизнесменов и экспертов областной Торгово-промышленной палаты искали точки экономического роста. Эта работа позволила ускорить реализацию 278 новых проектов. Объем инвестиций составил около 19 млрд рублей. Удалось создать порядка 1 тысячи 700 рабочих мест.

"Мы будем поддерживать стремление тюменских предпринимателей работать и развивать свою малую родину", – подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко