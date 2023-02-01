Более 2,5 тысяч кредитов реструктурировали МСП юга Тюменской области, Югры и Ямала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2,5 тыс. кредитов на сумму в 18 млрд рублей реструктурировали малые и средние предприятия юга Тюменской области, Югры и Ямала с марта по декабрь 2022 г. В рамках закона о кредитных каникулах пересмотрено 70 % задолженностей бизнеса, сообщает региональное отделение Банка России.

В целом, предприятия за год нарастили кредитный портфель на 36 %, что в суммарном выражении составляет 232 млрд рублей. Размер средневзвешенной ставки в декабре - 9,9 % годовых. Росту кредитного портфеля способствовали удешевление кредитов, на что влияло снижение ключевой ставки Банка России и реализация программ льготного кредитования.

"Вместе с тем, для сохранения качества кредитного портфеля банки шли навстречу заемщикам, у которых возникли временные трудности из-за введенных санкций, и изменяли условия по кредитным договорам. Например, оформляли отсрочку или снижение размера ежемесячных платежей. Так, 30 процентов реструктурированной задолженности банки оформили по собственным программам", – сообщила управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Также представитель регулятора напоминает, что срок обращения за кредитными каникулами продлен до 31 марта 2023 года.