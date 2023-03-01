В России началось формирование фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа по формированию фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО началась. Все поручения даны.

Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания кабмина 1 марта. Новый фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей.

"Именно эта структура будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции", – подчеркнул глава правительства.

Кроме того, премьер напомнил о необходимости раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск всем участникам СВО, о чем в своем послании говорил президент. "Нужно детально проработать процедурные моменты, которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения", - отметил Мишустин.