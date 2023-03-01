  • 1 марта 20231.03.2023среда
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России началось формирование фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО

Политика, 18:58 01 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа по формированию фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО началась. Все поручения даны.

Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания кабмина 1 марта. Новый фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей.

"Именно эта структура будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции", – подчеркнул глава правительства.

Кроме того, премьер напомнил о необходимости раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск всем участникам СВО, о чем в своем послании говорил президент. "Нужно детально проработать процедурные моменты, которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения", - отметил Мишустин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Михаил Мишустин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:58 01.03.2023В России началось формирование фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО
12:49 27.02.2023В Тюменской области продлен режим повышенной готовности по COVID-19 до конца марта
08:47 23.02.2023Владимир Якушев поздравил жителей УФО с Днем защитника Отечества
18:10 22.02.2023Евгений Заболотный: День защитника Отечества - главный праздник нашей страны