Пострадавший в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск ребенок – в реанимации

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

Состояние одного из детей, пострадавших в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, характеризуется как тяжелое. Второй ребенок – в удовлетворительном состоянии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

"Один находится в профильном отделении в удовлетворительном состоянии. Второй в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое", – сообщила Екатерина Климович.

Авария произошла на 241-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в ночь на 27 февраля.

Здесь столкнулись Chrysler и "Валдай". По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу в результате заноса. В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Chrysler, жительница Тобольска. 43-летний водитель иномарки, житель Самарской области, скончался в больнице.

Инна Пахомова