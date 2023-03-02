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Тюменца за кражу пяти канализационных крышек приговорили к 180 часам общественных работ

Происшествия, 16:21 02 марта 2023

Росводоканал Тюмень (архив) | Фото: Росводоканал Тюмень (архив)

За кражу пяти канализационных люков мировой судья судебного участка № 1 Ленинского судебного района приговорил тюменца к 180 часам общественно полезных работ. Отрабатывать их он будет в свободное от основной работы время, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Вечером 2 октября 2021 года мужчина украл пять крышек водопроводных люков, которые снял по улицам Монолитной, Мусы Джалиля и Топчева. Ущерб, причиненный "Росводоканал Тюмень", составил более 9 тыс. рублей.

В суде мужчина вину признал полностью, раскаялся и просил о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств. Кроме того, подсудимый полностью возместил материальный ущерб. По месту жительства гражданин характеризуется удовлетворительно, воспитывает двух детей.

Напомним, открытый колодец - место повышенной опасности. Злоумышленники, которые похищают с них крышки не только наносят экономический ущерб, но и создают опасность для всех горожан. В открытый люк может провалиться взрослый, ребенок или животное.

Сообщать об открытых колодцах можно по телефону 540-940, также можно заполнить форму на сайте Росводоканал Тюмень в соответствующем разделе.

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# канализационные люки , Росводоканал Тюмень

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