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В Тюменской области количество самозанятых за год увеличилось на 75 %

Экономика, 08:13 06 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

78 тыс. 385 человек в Тюменской области являются самозанятыми. Это каждый 20 житель. Количество тюменцев, официально работающих на себя, за год увеличилось на 75 %, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

По словам директора департамента Антона Машукова, есть два момента, которые обуславливают рекордный рост самозанятости в тюменском регионе. Это стремление людей к развитию, часто тюменцы кардинально меняют профессию, ритм жизни и уровень дохода, уходя в своё дело. И это весомый качественный показатель бизнес-климата, что столько граждан чувствуют уверенность в силах и востребованность своей продукции и услуг, ведь у нас ежедневно по 80 человек принимают для себя решение стать самозанятыми.

И второе — простое администрирование. Сервис "Мой налог" работает уже больше двух лет, с его помощью, кстати, зарегистрировались 78 процентов самозанятых, в остальных случаях помогали банки.

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# Антон Машуков , самозанятость

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