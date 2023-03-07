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Аварийная обстановка на трассе Тюмень – Омск обострилась из-за плохой погоды

Происшествия, 08:52 07 марта 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Аварийная обстановка на федеральной автодороге Тюмень – Омск обострилась в условиях плохой погоды вечером 6 марта. Произошло 2 ДТП на 239-м и 278-м км трассы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Около 19 часов на 239-м км автодороги Тюмень – Омск при плохой видимости большегруз "КамАЗ" с полуприцепом занесло на встречную полосу. Произошло столкновение с фурой Renault. От удара один из грузовиков отбросило на автомобиль Toyota, в результате иномарку выбросило в кювет. В аварии ранены два человека – 34-летний водитель Renault и 20-летняя водитель Toyota.

Около 20 часов на 278-м километре автодороги Тюмень – Омск съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Nissan. 45-летний водитель не справился с управлением. Травмирован он сам.

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Сотрудники ГИБДД рекомендуют в случае ухудшения погодных условий и видимости на автодорогах снижать скорость, а также избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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