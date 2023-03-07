В Бердюжском районе из-за аварии ограничено движение по федеральной трассе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Из-за аварии ограничено движение на 519 километре федеральной трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно известно, что автомобиль Renault, обгоняя трактор дорожной службы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot. От удара Renault отбросило на трактор. Водителя, обгонявшего трактор, доставили в больницу Ишима с тяжелыми травмами. Также травмированы водитель и пассажирка Peugeot. Им оказана помощь на месте, а девочке, которая находилась с ними устанавливают диагноз в больнице.

В ГИБДД Тюменской области уточнили, что движение осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют движение вручную, обеспечивая проезд транспорта по федеральной трассе.

Обстоятельства аварии выясняются.