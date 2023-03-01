  • 10 марта 202310.03.2023пятница
  • USD75,9028
    EUR80,1372
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Школьные команды Тюмени сразятся за кубок города по спортивной борьбе

Спорт, 16:36 10 марта 2023

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Более 100 юных спортсменов в составе команд школ Тюмени выступят на традиционном первенстве города по спортивной борьбе 12 марта. Команды поборются за главный трофей – кубок турнира.

Как сообщает городской департамент по спорту, в командном первенстве спортсмены будут состязаться в различных весовых категориях и в трех возрастных группах: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-18 лет.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Начало поединков в 10 часов. Турнир будет посвящен памяти основателя греко-римской борьбы в Тюмени Ю. М. Тучина.

Участников первенства и их болельщиков поприветствуют почетные гости: заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров, мастер спорта СССР Владимир Рыкованов и специалист городского департамента по спорту Евгений Коркин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спортивная борьба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 10.03.2023Гонка преследования состоится в рамках PARI Кубок Содружества в Тюмени 11 марта
16:36 10.03.2023Школьные команды Тюмени сразятся за кубок города по спортивной борьбе
13:40 10.03.2023Более 400 юных дзюдоистов сразятся в Тюмени за Кубок сэнсэя
12:56 10.03.2023В Тюмени на Воронинских горках посоревнуются 60 сноубордистов со всей России