Школьные команды Тюмени сразятся за кубок города по спортивной борьбе

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Более 100 юных спортсменов в составе команд школ Тюмени выступят на традиционном первенстве города по спортивной борьбе 12 марта. Команды поборются за главный трофей – кубок турнира.

Как сообщает городской департамент по спорту, в командном первенстве спортсмены будут состязаться в различных весовых категориях и в трех возрастных группах: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-18 лет.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Начало поединков в 10 часов. Турнир будет посвящен памяти основателя греко-римской борьбы в Тюмени Ю. М. Тучина.

Участников первенства и их болельщиков поприветствуют почетные гости: заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров, мастер спорта СССР Владимир Рыкованов и специалист городского департамента по спорту Евгений Коркин.