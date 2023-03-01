Олимпийская чемпионка Луиза Носкова: PARI Кубок Содружества – это праздник спорта

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PARI Кубок Содружества – это праздник спорта, считает Олимпийская чемпионка по биатлону, президент регионального Олимпийского совета Луиза Носкова. Тюменская область стала местом его проведения, в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 9 по 12 марта проходят соревнования с участием сильнейших биатлонистов России и Республики Беларусь.

"Спортсмены готовятся, чтобы показать хорошие результаты. Здорово, что проходит Кубок Содружества и есть возможность посоревноваться друг с другом, проявить свои лучшие качества. Биатлон интересен тем, что он держит до последнего и не дает расслабиться зрителям. Хорошо, что есть такая конкуренция", — сказала Носкова в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Как отметила Луиза Носкова, впечатление, что девушкам все давалось легко в гонке преследования, обманчиво. Болельщики еще увидят тюменку Викторию Сливко на пьедестале почета по итогам масс-старта, который пройдет 12 марта.

"В гонке преследования Вика зашла на штрафной круг. Ошиблась один раз, если бы была чистая стрельба, думаю, она бы стояла на первой ступени пьедестала", — уверена президент регионального Олимпийского совета.

12 марта PARI Кубок Содружества в Тюмени завершит масс-старт. В 11 часов будут соревноваться женщины (12 км). На 14 часов - мужской старт (15 км).

Напомним, PARI Кубок Содружества стартовал в Тюмени 9 марта со спринта. 11 марта прошла гонка преследования, в которой разные дистанции преодолевали женщины и мужчины. Золото завоевала Анастасия Шевченко из Свердловской области. Виктория Сливко - на втором месте. Третье место у Екатерины Носковой из ХМАО-Югры.

Шансов в гонке преследования среди мужчин своим соперникам не оставил Эдуард Латыпов из Республики Башкортостан. На втором месте расположился Даниил Серохвостов из Новосибирской области. Третье место досталось тюменцу Александру Поварницыну.

Полное расписание можно найти по ссылке. Трансляцию соревнований посмотреть на портале "МАТЧ ТВ".

Инна Пахомова