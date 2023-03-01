150 участниц соберет первенство Тюмени по художественной гимнастике

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

150 воспитанниц спортивных школ Тюмени примут участие первенстве города по художественной гимнастике. Соревнования пройдут 17 и 18 марта на базе спортивной школы "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а).

Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, начало соревнований запланировано на 10 часов в оба дня. В индивидуальной программе примут участие спортсменки 2011-2014 годов рождения, в групповых упражнениях - 2011-2015 годов рождения.

По итогам соревнований победителей наградят грамотами и медалями.