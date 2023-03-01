Тюменская компания поставляет ложементы по всей стране

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "НТЦ "Энергосбертех" по производству технических изделий, упаковки и ложементов стала резидентом Богандинского индустриального парка весной 2022 года. 2 млн 100 тыс. рублей инвестировала в организацию новой производственной площадки. В разы увеличила число покупателей. Подложку в виде вкладыша или подставку для фиксации какой-либо продукции - ложементы - поставляет от Санкт-Петербурга до Сахалина, есть заказы из Беларуси.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил технический директор "Энергосбертех" Виктор Астафеев.

"С переездом в Богандинский расширили производство. Закупили новый станок, который долго искали. Нам его собрали на заводе в Одинцово. Он может резать вспененные материалы, резину, силикон высокой плотности толщиной до пяти сантиметров. Это единственный завод, который смог удовлетворить наш спрос. У станка режущий элемент длиной хода четыре миллиметра, он спокойно справляется с любой задачей", - рассказал он.

Компания "Энергосбертех" занимает в индустриальном парке Богандинский 250 кв. метров. Параллельно на станках производят из фанеры коробки, кормушки для птиц. Из картона – индивидуальную упаковку. Ложементы по спецзаказу режут для авиазавода и создают пазлы для детей с ОВЗ.

"Резиновые прокладки высотой полмиллиметра изготовим для заказчика из Комсомольска-на-Амуре. Резина местная. Пробную партию направили. Заказ получили на 70 тысяч штук", - продолжил технический директор "Энергосбертех" Виктор Астафеев.

Сырье для производства изделий используют отечественного производства, в частности картон - тюменский, фанера - из регионов УФО.

Резиденты Богандинского индустриального парка пользуются льготами: аренда земли всего 1 рубль за га, действуют налоговые льготы, можно воспользоваться льготным лизингом. Всего девять компаний на начало 2023 года являются резидентами парка. За три года здесь откроются 35 заводов. Общий объем инвестиций составит более 6 млрд рублей.

Анжела Лебедева