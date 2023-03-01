  • 13 марта 202313.03.2023понедельник
  • USD75,9406
    EUR80,4009
  • В Тюмени -1..-3 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

После убийства мужчины в кафе в Тюменской области возбудили уголовное дело

Происшествия, 16:50 13 марта 2023

следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области

Уголовное дело по факту убийства мужчины в одном из кафе Тюменского района возбудили следователи. Подозреваемый – 25-летний житель Винзилей, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 12 марта между двумя посетителями придорожного кафе, расположенного недалеко от Винзилей завязалась драка. В разгар конфликта 25-летний мужчина достал пистолет и выстрелил в 34-летнего оппонента. Пострадавший скончался на месте.

Следователь СКР в ходе осмотра места преступления обнаружил гильзы. По месту проживания подозреваемого изъяты одежда и пистолет. Обстоятельства преступления выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# следователи , стрельба , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 13.03.2023Житель Тюменской области проведет в колонии 12 лет за убийство знакомого
17:38 13.03.2023На два года сократили срок расселения жителей многоквартирного аварийного дома в с. Уват
16:50 13.03.2023После убийства мужчины в кафе в Тюменской области возбудили уголовное дело
16:43 13.03.2023Более 120 тыс. рублей штрафа заплатил житель Сорокинского района за убийство косули