После убийства мужчины в кафе в Тюменской области возбудили уголовное дело

| Фото: следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области

Уголовное дело по факту убийства мужчины в одном из кафе Тюменского района возбудили следователи. Подозреваемый – 25-летний житель Винзилей, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 12 марта между двумя посетителями придорожного кафе, расположенного недалеко от Винзилей завязалась драка. В разгар конфликта 25-летний мужчина достал пистолет и выстрелил в 34-летнего оппонента. Пострадавший скончался на месте.

Следователь СКР в ходе осмотра места преступления обнаружил гильзы. По месту проживания подозреваемого изъяты одежда и пистолет. Обстоятельства преступления выясняются.