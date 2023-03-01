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Пять лет и шесть месяцев колонии получил виновник смертельного ДТП в Тюмени

Происшествия, 18:36 14 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять лет и шесть месяцев колонии получил виновник смертельной аварии на ул. Теплотехников в Тюмени. В ноябре 2022 г. пьяный водитель не справился с управлением и въехал в шиномонтажную мастерскую, где сбил рабочего, сообщает прокуратура Тюменской области.

От полученных травм 30-летний сотрудник мастерской скончался в больнице.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года десять месяцев.

Кроме того, удовлетворен и иск потерпевшей. С виновника аварии взыскано 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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# авария , лишение свободы , пьяные водители

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