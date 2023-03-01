Начальник участка и его подчиненный похитили шины на 30 тысяч рублей в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За хищение шин у филиала ОАО "РЖД" в Тюмени будут судить руководителя производственного участка и его подчиненного, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По версии следствия, 14 марта 2022 года подозреваемые похитили шины грузового транспорта и продали их, причинив тем самым предприятию материальный ущерб в размере более 30 тыс. рублей.

Один из обвиняемых вину признал в полном объеме и возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.