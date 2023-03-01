  • 16 марта 202316.03.2023четверг
  • USD75,7457
    EUR80,8763
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор предложил организовать турпоездки для семей и детей мобилизованных

Губернатор, 11:05 16 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организовать турпоездки для семей и детей мобилизованных по регионам Уральского федерального округа предложил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"У ребят летом будут каникулы, благодаря такому проекту они смогут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой наших регионов", - отметил Александр Моор.

По его словам, идею поддержали участники Совета законодателей - руководители дум Тюменской области, Югры и Ямала. Также глава региона выразил уверенность, что к программе смогут подключиться Курганская, Челябинская и Свердловская области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , совет законодателей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:05 16.03.2023Александр Моор предложил организовать турпоездки для семей и детей мобилизованных
14:56 15.03.2023В Тюмени обсудили вопросы развития малых городов и сельских территорий
09:59 15.03.2023Губернаторские чтения в Тюмени посвятят развитию малых городов
11:46 14.03.2023В Тюменской области на 152 % увеличился рост инвестиций в основной капитал