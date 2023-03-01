Александр Моор предложил организовать турпоездки для семей и детей мобилизованных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организовать турпоездки для семей и детей мобилизованных по регионам Уральского федерального округа предложил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"У ребят летом будут каникулы, благодаря такому проекту они смогут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой наших регионов", - отметил Александр Моор.

По его словам, идею поддержали участники Совета законодателей - руководители дум Тюменской области, Югры и Ямала. Также глава региона выразил уверенность, что к программе смогут подключиться Курганская, Челябинская и Свердловская области.