Сборная Тюменской области победила в чемпионате УФО по спортивной аэробике

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сборная команда Тюменской области победила в чемпионате Уральского федерального округа по спортивной аэробике. Тюменки стали лучшими в дисциплине "Танцевальная гимнастика", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Золотую медаль завоевала двукратный победитель первенства УФО в индивидуальных выступлениях Марина Огрызко.

"С каждыми соревнованиями Тюмень все ярче проявляется на карте спортивной аэробики России", — подчеркнул чемпион мира по спортивной аэробике, мастер спорта международного класса Данил Чаюн.

В ведомстве отметили, что завершившееся соревнование является отборочным этапом чемпионата и первенства России, которые пройдут в Екатеринбурге с 24 марта по 2 апреля.