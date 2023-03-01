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Сборная Тюменской области победила в чемпионате УФО по спортивной аэробике

Спорт, 14:34 16 марта 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сборная команда Тюменской области победила в чемпионате Уральского федерального округа по спортивной аэробике. Тюменки стали лучшими в дисциплине "Танцевальная гимнастика", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Золотую медаль завоевала двукратный победитель первенства УФО в индивидуальных выступлениях Марина Огрызко.

"С каждыми соревнованиями Тюмень все ярче проявляется на карте спортивной аэробики России", — подчеркнул чемпион мира по спортивной аэробике, мастер спорта международного класса Данил Чаюн.

В ведомстве отметили, что завершившееся соревнование является отборочным этапом чемпионата и первенства России, которые пройдут в Екатеринбурге с 24 марта по 2 апреля.

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# спортивная аэробика

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