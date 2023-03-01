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НИОКР-центр для крупных компаний откроют в Тюмени

Экономика, 14:45 16 марта 2023

предоставлено Анастасией Матросовой

НИОКР-центр для компаний с годовой выручкой более 1 млрд рублей, желающих организовать собственный исследовательский центр, откроют в Тюмени на базе технопарка. Участники центра смогут пользоваться льготами "Сколково".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор регионального оператора фонда "Сколково" Анастасия Матросова.

"Мы взяли на себя амбицию организовать НИОКР-центр в Тюмени. Сейчас можно и на площадке регионального оператора разместить свой исследовательский центр и пользоваться налоговыми льготами фонда "Сколково". Подобное есть на территории фонда в Москве – исследовательские центры СИБУРа, Сбера", - рассказала Анастасия.

Понятие официальный партнер "Сколково" с недавних пор расширилось - это компания с годовой выручкой более 1 млрд рублей и у нее есть запрос на инновации. По словам куратора регионального оператора фонда, они готовы с такими компаниями работать: проводить поиск технологических решений в формате акселераций, организовывать стратегические сессии по реализации инновационных проектов.

"Если компания готова вывести свой исследовательский центр в виде отдельного подразделения, то последнее может получать налоговые льготы наравне с участниками фонда. Это называется НИОКР-центр партнера", - уточнила Анастасия Матросова.

Сотрудники регионального оператора фонда "Сколково" уже ведут переговоры с первым участником НИОКР-центра.

Анжела Лебедева

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# инновации , НИОКР , тюменский технопарк

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