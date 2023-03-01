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Тюменский областной проект "Капитаны бизнеса" отметили на федеральном уровне

Экономика, 12:10 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Капитаны бизнеса" Тюменской области отмечен как эффективный инструмент на круглом столе в Государственной думе. Он является примером сотрудничества по развитию партнерства органов местного самоуправления и бизнеса, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Заслуживает внимания реализуемый Торгово-промышленной палаты Тюменской области проект "Капитаны бизнеса. Развитие территорий", который в 2022 году признан победителем ежегодной премии Минэкономразвития России "Мой бизнес" в номинации "Эффективное взаимодействие с бизнесом". В роли капитанов выступают крупнейшие инвесторы и топ-менеджеры предприятий", - подчеркнул в своем выступлении вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

По его словам, территориальные торгово-промышленные палаты успешно участвуют в совершенствовании нормативного регулирования предпринимательской деятельности на всех уровнях. А также выступают в качестве коммуникаторов и интеграторов лучших практик и решений, обладают собственным набором услуг для бизнеса и активно развивают торгово-экономические связи.

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# капитаны бизнеса , ТПП ТО

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