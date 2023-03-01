В Тюменской области победителей грантового конкурса "Агростартап" назовут в конце марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 заявок от жителей Тюменской области поступило на гранты "Агростартап". Итоги конкурса подведут в конце марта, сообщает региональный департамент АПК.

"Данный вид государственной поддержки позволяет помочь тем, кто только делает первые шаги по организации фермерского хозяйства или готов расширить границы уже имеющегося подворья. При этом сразу иметь официально статус фермера не обязательно. По данной программе можно расписать свою идею в виде бизнес-плана, защититься на конкурсной комиссии, получить грант и только потом зарегистрироваться как фермер", - пояснили в ведомстве.

Комиссия рассмотрит проекты всех заявителей, проведет очное собеседование с претендентами, заявки которых соответствуют требованиям, проведет оценку проектов претендентов по специальной шкале и определит победителей.

В Тюменской области на 1 января 2023 г. зарегистрировано 750 единиц фермерских хозяйств. Они работают в разных направлениях – молочное и мясное животноводство, картофелеводство, овощеводство.

Поддержка фермерам оказывается по разным направлениям. Помимо "Агростартапа" малые формы хозяйствования могут претендовать на гранты на развитие семейных ферм, на развитие материально-технической базы кооперативов, субсидии на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году сельхозпотребкооперативами.