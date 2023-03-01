Развитие Тюменской области, Югры и Ямала обсудили в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проведение выездного Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала позволило обменяться успешными практиками развития экономики в условиях санкций.

Такое мнение во время брифинга по итогам заседания высказал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

"Очень хорошо, что к нашей работе сегодня подключились гости из Челябинской и Курганской областей, которые сделали достаточно принципиальные предложения, заслуживающие внимания. Я считаю, что эта поездка у нас конструктивная, понятная. Мы продолжим работать в таком же формате",- сказал он.

В частности, представитель Челябинской области предложил выработать в Уральском федеральном округе единообразный подход к поддержке мобилизованных и их семей.

С момента объявления СВО законодатели сделали все, чтоб оказать помощь военнослужащим, семьям, всем тем, кто принимает участие в специальной военной операции, подчеркнул председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков.

"Вопросы, которые мы рассмотрели, пойдут на пользу и развитие всех трёх регионов",- уточнил он.

Одно из преимуществ Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала - это возможность выйти единой командой на федеральный уровень для реализации актуальных инициатив, сказал председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.

"Есть перспективы развития, мы будем стремиться и расширять их. Заделов очень много", - добавил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, в ходе заседания Совета Законодателей трех регионов были заслушаны доклады о мерах устойчивого развития территорий в условиях специальной военной операции и внешнего санкционного воздействия. Также были обсуждены вопросы развития семейного и детского туризма, меры поддержки креативных индустрий и газификации домов.

Екатерина Исаева